Bei City außen vor: Stones äußert sich zu Bankplatz

John Stones durchlebt bei Manchester City gerade eine schwere Phase, möchte sich aber bei den Citizens durchbeißen. Im Vorfeld des Länderspiels gegen Griechenland am heutigen Donnerstag (20:45 Uhr) äußerte sich der englische Nationalspieler gegenüber Medienvertretern zu seinen fehlenden Einsatzzeiten in der bisherigen Saison: „Ich bin trotz allem positiv eingestellt und denke, das ist wirklich wichtig. In Zeiten wie diesen können unerfahrenere Spieler frustriert sein und bringen dann keine Topleistung, wenn sie eingesetzt werden. Natürlich wünsche ich mir, ich könnte jedes Spiel beginnen, aber es ist eine lange Saison und es stehen viele wichtige Spiele an. Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, meine persönlichen Probleme oder Gefühle beiseitezuschieben und für das Team da zu sein.“

Stones stand in dieser Saison bisher nur in einem Premier League-Spiel in der Startformation, kam ansonsten lediglich zu drei Kurzeinsätzen. Seinem Trainer mache er keine Vorwürfe, die Beziehung zu Pep Guardiola sei weiter intakt: „Ich spiele jetzt seit neun Spielzeiten mit Pep und er kennt all meine Qualitäten, all meine Schwächen, und es geht nicht darum, ihn zu beeindrucken oder ihm etwas zu beweisen. Es geht nur darum, meine Konstanz und meine Standards aufrechtzuerhalten.“