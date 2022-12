„Es geht nicht mehr“: Hübner muss Karriere beenden

Kaum einem Bundesliga-Profi stand der eigene Körper in den vergangenen Jahren so beharrlich im Weg wie Benjamin Hübner. Auf ein kurzes Comeback folgte die nächste monatelange Pause. Jetzt zieht der 33-jährige Innenverteidiger die Reißleine und beendet seine Karriere mit sofortiger Wirkung.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Es geht nicht mehr“, lässt sich Hübner mit knappen Worten von seinem Verein zitieren. „Benni“, bedauert TSG-Direktor Alexander Rosen, „war nicht nur ein vorbildlicher Kämpfer und eine charakterstarke Führungsfigur auf dem Feld, sondern immer auch ein wichtiger und klarer Ansprechpartner für mich, wenn es um Team-Belange ging. Er ist eine große Persönlichkeit, die uns auf dem Platz fehlen wird.“

Lesen

Bericht: Hoffenheim vor Dolberg-Verpflichtung

So richtig los ging es mit Hübners Verletzungspech in der Saison 2018/19, als ihn die Folgen einer Kopfverletzung lange außer Gefecht setzten. In den folgenden Jahren kamen schwere Kapsel- und Bänderverletzungen sowie hartnäckige Rückenprobleme hinzu. Auch das Coronavirus machte nicht vor dem gebürtigen Wiesbadener halt. Die aktuelle Verletzung am Sprunggelenk hat Hübner nun zur Kapitulation gebracht.