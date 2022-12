Demme zurück in die Bundesliga?

Diego Demme könnte drei Jahre nach seinem Abschied von RB Leipzig in die Bundesliga zurückkehren. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge steht der defensive Mittelfeldspieler einem Wechsel nach Deutschland offen gegenüber.

Im vergangenen Sommer-Transferfenster soll Bayer Leverkusen an Demme dran gewesen sein, wegen dessen Fußverletzung dann aber Abstand von einer Verpflichtung genommen haben. Auch Eintracht Frankfurt und der TSG Hoffenheim wurde damals Interesse nachgesagt.

Markt in Italien und Spanien

In Neapel steht der 31-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag, beim Maradona-Klub spielt Demme aber keine Rolle mehr – 19 Serie A-Minuten stehen in dieser Saison auf seinem Konto. Weitere Demme-Interessenten tummeln sich in Italien.

Laut ‚Bild‘ hat der AC Mailand erste Gespräche geführt, auch US Salernitana streckt die Fühler aus. Zudem gilt sein Ex-Coach Gennaro Gattuso, mittlerweile in Spanien beim FC Valencia an der Seitenlinie, als interessiert.