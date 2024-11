FC Bayern: Tel sagt Nottingham ab

Mathys Tel wird nicht zu Nottingham Forest wechseln. Wie in der ‚Bild‘-Sendung ‚Englische Woche‘ berichtet wird, hat der Offensivspieler des FC Bayern eine Leihanfrage der Tricky Trees abgelehnt – im Wechselfall komme für den 19-Jährigen nur ein größerer Klub in Frage.

Als weitere Tel-Bewerber wurden zuletzt weitere Premier League-Vereine sowie die Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen, FC Augsburg und VfB Stuttgart gehandelt. In der Liga kommt der Franzose in dieser Saison erst auf rund 110 Einsatzminuten. Im März hatte Tel bis 2029 in München verlängert.