Schnäppchen: Coutinho nach England?

Eine Rückkehr von Philippe Coutinho in die Premier League bleibt ein realistisches Szenario. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge zeigt unter anderem Leicester City weiterhin Interesse am Brasilianer in Diensten des FC Barcelona. Coutinho verpasste weite Teile der Saison verletzungsbedingt.

Barça würde dem 29-jährigen Offensivspieler hinsichtlich eines Wechsels wohl keine Steine in den Weg legen. Die Rede ist von einer möglichen Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro. Vertraglich ist der Ex-Münchner noch bis 2023 an die Blaugrana gebunden.