Kovac: „Kostic war kein Thema bei uns“

Die AS Monaco hat sich im vergangenen Sommer nicht mit einem möglichen Transfer von Filip Kostic beschäftigt. Das versichert ASM-Trainer Niko Kovac bei ‚Sport1‘: „Filip Kostic ist ein toller Spieler, der jeder Mannschaft hilft. Aber er war kein Thema für uns, und ich habe auch keine Gespräche mit Fredi Bobic geführt. Wir hatten auf seiner Position auch schon zwei 23-Jährige, und in der heutigen Zeit kann man nicht mehr so viel Geld ausgeben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Verpflichtung des serbischen Linksaußen habe nicht in die Vereinspolitik der Monegassen gepasst: „Filip ist 28, die Eintracht – so war zu lesen – wollte viel Geld, was für einen Spieler wie Kostic okay ist. Aber das ist nicht unsere Prämisse bei Monaco: Wir wollen mit jungen und talentierten Spielern arbeiten und sie entwickeln. Und wenn sie den Klub verlassen, fangen wir wieder von vorne an.“ Kostic war im Sommer 2018 nach Frankfurt gewechselt, kurz nachdem Kovac die Eintracht Richtung FC Bayern verlassen hatte.