Buta will sich bei Eintracht durchbeißen

Aurélio Buta will bei Eintracht Frankfurt bleiben und den Konkurrenzkampf annehmen. Im Interview mit ‚fussball.news‘ bekennt sich der 27-Jährige zur Eintracht. „Mein Vertrag läuft noch bis 2026 und ich bin voll auf Eintracht Frankfurt fokussiert. Ich denke deshalb nicht über andere Themen nach“, so der Außenverteidiger.

Buta will einem möglichen Konkurrenzkampf am Main nicht aus dem Weg gehen und sich der Herausforderung stellen. Er sagt: „Wir Fußballer mögen den Wettkampf. Es ist für mich und das Team gut, wenn der Kader frisches Blut erhält. Am Ende steht das Team über allem. Wenn ich meinen Job mache, dann kann ich der Mannschaft auch helfen“.