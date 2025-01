Barça: Pedri-Entscheidung gefallen

Spaniens Nationalspieler Pedri hat sich bezüglich seiner Zukunft entschieden. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano gibt es eine mündliche Einigung über eine Verlängerung zwischen dem FC Barcelona und dem 22-Jährigen. Pedri wird bei Blaugrana einen neuen Arbeitsvertrag bis 2030 unterzeichnen.

An welchem Tag der Mittelfeldspieler genau seine Unterschrift unter den neuen Vertrag setzt, ist noch unklar. Pedris aktueller Vertrag ist bis 2026 gültig, im November ließ Barça-Sportdirektor Deco verlauten: „Pedris Vertragsverlängerung wird passieren, weil er bei Barça erfolgreich sein will. Er will hier Geschichte schreiben.“ Letzte Einzelheiten werden nun zwischen beiden Parteien geklärt.