Goldene Zukunft: Barça-Trio soll verlängern

Gavi (Vertrag bis 2026)

In unheimlicher Regelmäßigkeit schafft es Barça, Talente aus dem eigenen berühmten Jugendstall La Masia zu den Profis zu bringen. Gavi gelang der Durchbruch in der Saison 2021/22, im September 2022 belohnten die Katalanen ihren zentralen Mittelfeldspieler dann mit einem Vertrag bis 2026. Dieser hat bis jetzt bestand, bereits seit Wochen befinden sich der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge die Parteien im Austausch über eine Verlängerung bis 2030. Gavi, mittlerweile 20 Jahre alt, findet nach seinem Kreuzbandriss unter Hansi Flick langsam zurück in die Spur und kommt auf immer mehr Minuten. Eine Verlängerung scheint nur eine Frage der Zeit.

Pedri (Vertrag bis 2026)

Mit der Verpflichtung von Pedri ist Barça 2019 ein echter Glücksgriff gelungen. 23 Millionen Euro hatten die Katalanen für einen 16-Jährigen hingelegt, Pedri zahlt das Vertrauen seitdem aber zurück. Auch deshalb gab sich Sportdirektor Deco im November gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ optimistisch: „Pedris Vertragsverlängerung wird passieren, weil er bei Barça erfolgreich sein will. Er will hier Geschichte schreiben.“ Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der 22-Jährige, unter Flick absolut gesetzt, in den nächsten Monaten einen neuen Vertrag unterschreiben.

Lamine Yamal (Vertrag bis 2026)

Die jüngsten und wohl auch wichtigsten Entwicklungen gibt es bei dem derzeit größten Talent in den Reihen des FC Barcelona. Yamal kommt mit gerade einmal 17 Jahren in dieser Saison schon auf fünf Tore und zehn Assists in der Liga, auch er blüht unter Flick so richtig auf und hat in dieser Spielzeit noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht. „Lamine ist ein Barça-Spieler und wird es noch viele Jahre bleiben! Die Fans können sicher sein, dass der beste junge Spieler der Welt und der bald beste Spieler der Welt bei Barça unterschreiben wird“, hatte sein Berater Jorge Mendes erst vor wenigen Tagen gegenüber der ‚Mundo Deportivo‘ gesagt. Damit dürften die Fans der Katalanen trotz der chaotischen letzten Tage durchaus in eine goldene Zukunft blicken.