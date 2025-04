Barça: Ter Stegen äußert sich zum Comeback

Marc-André ter Stegen steht vor seinem Comeback beim FC Barcelona. Am Rande einer Preisverleihung sagte der 32-Jährige: „Die Idee ist, diese Saison wiederzukommen. Wir werden entscheiden, wann der beste Zeitpunkt dafür sein wird. Wenn es mir gut geht, werde ich natürlich mit Hansi reden und wir werden entscheiden, was für alle am besten ist.“ Der Schlussmann riss sich im September 2024 beim Auswärtsspiel in Villareal (5:1) die Patellasehne und kommt daher in der laufenden Saison auf lediglich sechs Pflichtspieleinsätze.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für seinen Ersatz Wojciech Szczesny, der im Oktober 2024 als Reaktion auf die Verletzung von ter Stegen verpflichtet wurde, fand der 42-fache deutsche Nationalspieler nur positive Worte. „Szczesny bringt eine sehr gute Leistung. Er hat viel Persönlichkeit, man kann die Erfahrung sehen. Nicht nur als Torhüter. Als Mensch hilft er den jungen Spielern im Alltag sehr. Ich verstehe mich seit der ersten Minute gut mit ihm. Noch bevor er bei Barça unterschrieben hat. Es gibt uns viel Ruhe und wir hoffen, dass es so weitergeht.“ Der Pole kommt wettbewerbsübergreifend auf bislang 19 Spiele, in denen er 17 Treffer kassierte und zehnmal die Null halten konnte.