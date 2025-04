Real: Erster Interessent für Vázquez

Lucas Vázquez könnte Real Madrid im Sommer nach zehn Jahren verlassen. Wie ‚Sport‘ berichtet, liegt dem neunfachen spanischen Nationalspieler ein Angebot über einen Zweijahresvertrag vom Al Qadsiah FC aus Saudi-Arabien vor, bei dem er pro Saison 15 Millionen Euro netto verdienen könnte. Der Vertrag des Rechtsverteidigers läuft bei den Königlichen zum Ende dieser Spielzeit aus, wodurch der 33-Jährige ablösefrei wechseln könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fraglich ist jedoch, ob ein Transfer nach Saudi-Arabien für Vázquez überhaupt infrage kommen würde. In den vergangenen Wochen hieß es, dass eine Verlängerung bei Real wackeln würde, da die Verantwortlichen durch die sich anbahnende Verpflichtung von Trent Alexander-Arnold (26) an der sportlichen Wichtigkeit des Rechtsfußes zweifeln. In der laufenden Saison kommt Vázquez wettbewerbsübergreifend bislang auf 40 Pflichtspiele.