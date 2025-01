Medien: Bruun Larsen vor Unterschrift beim VfB

Wenn sich Sebastian Hoeneß einen seiner Ex-Spieler wünscht, sieht er ganz sicher großes Potenzial in ihm. Bestes Beispiel ist Angelo Stiller, den der Trainer des VfB Stuttgart schon beim FC Bayern II sowie bei der TSG Hoffenheim trainierte, ehe er ihn in Stuttgart zum deutschen Nationalspieler formte.

Und ganz offenbar plant Hoeneß auch Jacob Bruun Larsen zu großen Schritten in seiner Karriere zu verhelfen. Schon lange ist das grundsätzliche Interesse des Erfolgscoachs und somit das des VfB an einer erneuten Zusammenarbeit mit dem dänischen Offensivallrounder bekannt. Nun öffnet sich offenbar die Tür.

Bruun Larsen vor der Unterschrift beim VfB?

Der türkische Journalist Hasan Tüncel berichtet nämlich, dass das ebenfalls interessierte Trabzonspor das Rennen um Bruun Larsen gegen den VfB verloren habe. Der 26-Jährige stehe kurz vor der Unterschrift am Wasen. Ob dem wirklich so ist, werden die kommenden Stunden und Tage zeigen.

Ohnehin ist fraglich, ob Bruun Larsen denn sofort nach Stuttgart wechseln würde. Am Saisonende läuft sein Vertrag bei der TSG aus, er dürfte also schon einen ab Sommer gültigen Kontrakt in Stuttgart unterschreiben. Würde er sofort wechseln, könnte Hoffenheim noch eine kleine Ablöse einstreichen. Unter dem neuen TSG-Trainer Christian Ilzer erwischte Bruun Larsen einen guten Start und etablierte sich im erweiterten Stammpersonal.

Weitere VfB-Transfers in Arbeit

Der VfB klappert unterdessen gerade noch weitere Personalien ab. Jan-Niklas Beste (26) von Benfica Lissabon, Spezialist für die linke Seite, steht auf der Wunschliste für den Winter. Zudem soll ein neuer Innenverteidiger kommen. Spätestens ab Sommer soll Linksverteidiger-Talent Max Finkgräfe (20) vom 1. FC Köln den Brustring tragen.