Posch wechselt in die Serie A

Stefan Posch setzt seine Karriere in der italienischen Serie A fort. Der 25-jährige Innenverteidiger der TSG Hoffenheim wird bis zum Saisonende an den FC Bologna verliehen. Im Anschluss greift dem Vernehmen nach eine verpflichtende Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Hoffenheim steht Posch noch bis 2024 unter Vertrag. Der Österreicher (16 Länderspiele) war 2015 von Admira Wacker in die Jugend der TSG gewechselt. Insgesamt bestritt Posch 126 Pflichtspiele für die Hoffenheimer Profis. Auch die Wolverhampton Wanderers zeigten in diesem Sommer Interesse an einem Transfer.

„Poschi ist ein Paradebeispiel für die Ausbildungsarbeit bei der TSG. Als Jugendlicher in unsere Akademie gewechselt, hat er über die U19, mit der er Deutscher A-Junioren-Vizemeister wurde, und die U23 seinen Weg in unsere Profimannschaft gefunden. Er ist mit mittlerweile 109 Spielen der Akademiespieler mit den meisten Bundesligaeinsätzen bei der TSG und fester Bestandteil der österreichischen Nationalmannschaft“, sagt TSG-Direktor Profifußball, Alexander Rosen.