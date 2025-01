Gronbaek im Bundesliga-Fokus

Der Weg von Albert Gronbaek könnte den Dänen in die Bundesliga führen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato will der 23-jährige Mittelfeldspieler Stade Rennes gerne verlassen. Interesse gibt es aus dem deutschen Oberhaus sowie aus der Premier League in England.

Gronbaek kam in der laufenden Spielzeit in Rennes wettbewerbsübergreifend zu 18 Einsätzen. Dabei erzielte er zwei Tore und lieferte einen Assist. Festgespielt hat sich der Rechtsfuß bislang aber nie auf einer Position. Trainer Jorge Sampaoli und sein Vorgänger Julien Stéphan setzten den sechsfachen Nationalspieler immer wieder auf unterschiedlichen Positionen in der Offensive ein.