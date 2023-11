Bellingham reist verletzt ab

Jude Bellingham (20) wird der englischen Nationalmannschaft in den kommenden EM-Qualifikationsspielen gegen Malta und Nordmazedonien fehlen. Wie die Engländer bekanntgeben, werden Bellingham und Mannschaftskollege Levi Colwill (20) zu ihren Vereinsmannschaften zurückkehren, um ihre Rehabilitation voranzutreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mittelfeldstar Bellingham ist nicht nur bei Real Madrid unverzichtbar. Auch bei den Three Lions übernimmt der 27-malige Nationalspieler Verantwortung, traf unteranderem beim Rivalen-Duell gegen Schottland Anfang September. Aktuell laboriert der zentrale Mittelfeldspieler an einer Schulterverletzung und stand den Königlichen in der Liga schon gegen den FC Valencia (5:1) am vergangenen Samstag nicht zur Verfügung.