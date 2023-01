VfB: Neuer Mittelfeldspieler im Anflug?

Norwegens Nationalspieler Hugo Vetlesen könnte in den letzten sieben Tagen des Winter-Transferfensters noch nach Deutschland wechseln. Wie der norwegische Sender ‚TV2‘ berichtet, hat sich ein Bundesliga-Klub beim FK Bodö/Glimt nach dem 22-jährigen Mittelfeldspieler erkundigt und denkt ernsthaft darüber nach, zeitnah ein konkretes Angebot abzugeben.

Laut dem Transfermarkt-Insider Fabrizio Romano handelt es sich dabei um den VfB Stuttgart. Alleine sind die Schwaben mit ihrem Interesse aber nicht. ‚TV2‘ zufolge ist auch der ungarische Meister Ferencváros an Vetlesen interessiert. Der Klub aus Budapest habe bereits ein Angebot abgegeben, dass von Bodö/Glimt jedoch abgelehnt worden sei.

Zum richtigen Preis würden die Norweger ihre Nummer zehn aber wohl ziehen lassen. Vetlesens Vertrag läuft Ende des Jahres aus, viele Gelegenheiten, eine Ablöse zu generieren gibt es also nicht mehr. Klar ist aber auch, dass der Klub mit dem 22-Jährigen einen Leistungsträger verlieren würden. In der bereits abgeschlossenen Eliteserien-Saison kam Vetlesen auf 16 Tore und zwölf Vorlagen in 29 Einsätzen.

Folgt Vetlesen auf Ahamada?

In Stuttgart könnte der Mittelfeldspieler in die Fußstapfen von Naouirou Ahamada treten. Der 20-jährige Franzose steht nach FT-Informationen vor dem Wechsel zum Premier League-Klub Crystal Palace. Mit der fälligen Ablöse ließe sich ein Vetlesen-Transfer sicherlich finanzieren.