Ahamada vor Stuttgart-Abschied

Bei Naouirou Ahamada und dem VfB Stuttgart stehen die Zeichen auf Abschied. Nach FT-Informationen steht der Mittelfeldspieler vor dem Wechsel zum Premier League-Klub Crystal Palace. Eine Übereinkunft zwischen dem VfB und den Eagles wurde bereits erreicht.

Der 20-Jährige ist in der aktuellen Saison im Mittelfeld der Stuttgarter gesetzt. An allen 16 Bundesliga-Spieltagen stand Ahamada in der Startelf der Schwaben. Dabei erzielte er zwei Tore.

2020 war der junge Franzose von Juventus Turin zum VfB gewechselt – zunächst auf Leihbasis, dann gegen eine Ablöse von 1,5 Millionen Euro. Nun winkt den Stuttgartern eine deutlich höhere Summe. Ahamadas Vertrag läuft 2025 aus.