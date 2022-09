M‘gladbach: Doucouré soll verliehen werden

Mamadou Doucouré soll Borussia Mönchengladbach im Winter vorübergehend verlassen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, würden die Fohlen den verletzungsgeplagten Innenverteidiger gerne für die Rückrunde an einen deutschen Zweitligisten verleihen. Derzeit wird der 24-Jährige über die U23-Mannschaft der Borussen herangeführt, bestätigt Sportdirektor Roland Virkus: „Mamadou wird über die U23 an die Mannschaft herangeführt, um nicht immer wieder Belastungssprünge zu haben. Er gehört nach wie vor zum Profi-Kader.“ Ein fitter Doucouré ist jedoch deutlich zu stark für die Regionalliga und soll deswegen Spielpraxis auf höherem Niveau erhalten.

Bis 2024 ist der Linksfuß noch an die Borussia gebunden. In Gladbach sei man noch überzeugt, dass der junge Franzose den Durchbruch schafft. Auch das Fehlen des Innenverteidigers auf dem Mannschaftsfoto der Profis sei demnach kein Vertrauensbruch, sondern lediglich eine Maßnahme, um Druck vom Spieler zu nehmen. Im vergangenen Spiel der zweiten Mannschaft der Fohlen gegen die SG Wattenscheid 09 (2:2) musste Doucouré mit leichten Knieproblemen ausgewechselt werden, jedoch sei es sehr wahrscheinlich, dass der Franzose bereits kommende Woche wieder am Ball ist.