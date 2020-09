Gómez bleibt in Spanien

Nachdem Sergio Gómez in der vergangenen Saison mit SD Huesca den Aufstieg in die Primera División feiern konnte, darf er nun an gleicher Stelle den Lohn für seine Arbeit einstreichen. Der Spielmacher wird erneut nach Aragonien verliehen und wird dort nun Erstliga-Luft schnuppern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der BVB offiziell bestätigt, ist die Leihe abermals auf eine Spielzeit ausgelegt. Darüber hinaus konnten sich die Spanier eine Kaufoption sichern.

Am Rheinlanddamm steht der 19-Jährige noch bis 2022 unter Vertrag. In den Plänen der Schwarz-Gelben spielt das einstige La Masia-Talent aber keine Rolle mehr.