Schalke arbeitet an Frey-Transfer

Nach der schweren Knieverletzung von Sebastian Polter (31) und den Einnahmen von 1,5 Millionen Euro durch den Verkauf von Florent Mollet (31/FC Nantes) will der FC Schalke 04 auf den letzten Metern des Transferfensters noch im Angriff nachlegen.

Sportvorstand Peter Knäbel kündigte zuletzt an: „Ein zweiter Stoßstürmer kann aus meiner Sicht auch noch später zum Team stoßen als zum Beispiel ein Defensivspieler. Je offensiver die Position, desto größer ist im Normalfall die Individualität auf dem Platz.“

Die anvisierte Verpflichtung von Flügelstürmer Tim Skarke (26/Union Berlin) hakt noch, aber auch für das Sturmzentrum hat Schalke eine Option ins Visier genommen. Wie die belgische Zeitung ‚La Dernière Heure’ berichtet, baggert das Bundesliga-Schlusslicht intensiv an Michael Frey (28).

„War das letzte Spiel“

Auch AEK Athen und der FC Venedig sollen dran sein, interessierte Vereine aus Belgien seien wegen des hohen Gehalts in der Außenseiterrolle. Frey steht noch bis 2024 bei Royal Antwerpen unter Vertrag, hat in dieser Saison neun Tore in 23 Pflichtspielen geschossen.

Seine Zukunft sieht der unzufriedene Schweizer aber nicht mehr in Belgien. Am Mittwoch kündigte Frey im Anschluss an die 2:3-Pokalniederlage gegen den KRC Genk an: „Das war das letzte Spiel von Michael Frey.“ In der vergangenen Saison schoss der Ex-Nürnberger noch 22 Ligatore, in dieser Spielzeit stand er nur einmal über 90 Minuten auf dem Platz.