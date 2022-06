Vertrag & Leihe für Gladbachs Kersken

Jonas Kersken macht den nächsten Schritt in seiner Karriere. Wie Borussia Mönchengladbach verkündet, hat der 21-jährige Torhüter seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Zudem wird der gebürtige Düsseldorfer für ein Jahr an den Drittligisten SV Meppen verliehen. Kersken stand in der abgelaufenen Saison 19 Mal im Tor der Gladbacher Regionalliga-Mannschaft.

„Wir sind froh, dass wir uns die Dienste unseres Talents Jonas Kersken langfristig sichern konnten. Nach drei Jahren in unserer U23 ist der Wechsel für ihn eine neue sportliche Herausforderung und für seine Entwicklung nun ein wichtiger nächster Schritt“, erklärt Sportdirektor Roland Virkus.