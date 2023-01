Leipzig: Gvardiol will bis Sommer bleiben

Josko Gvardiol von RB Leipzig denkt nicht an einen Wechsel im Wintertransferfenster. In einem Interview mit dem kroatischen TV-Sender ‚RTL‘ sagt der 20-Jährige: „Es gilt jetzt die Saison erfolgreich abzuschließen, dazu sind die nächsten sechs Monate entscheidend“. Aktuell sei der Youngstar, „nicht in Eile, ich bin in Leipzig.“ Nach der Saison wolle man schauen, „was in der Zukunft passiert“, so der RB-Profi. Die Ausstiegsklausel für den Kroaten soll frühestens im kommenden Sommer greifen. Sein Arbeitspapier läuft bis Sommer 2027.

Schon im vergangenen Sommer hätte es Gvardiol fast zum FC Chelsea verschlagen. Leipzig wollte den Innenverteidiger allerdings unbedingt behalten: „Wir unterhielten uns und sie sagten mir, wie viel ich ihnen bedeutete. Ich war froh, das zu hören. Ich hoffe, diese sechs Monate mit ihnen zu verbringen“, so Gvardiol. Im Sommer dürften die Blues den nächsten Versuch wagen, den Kroaten unter Vertrag zu nehmen. Aber auch Manchester City, der FC Bayern, der FC Barcelona und Real Madrid haben die Personalie auf dem Schirm.

