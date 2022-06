Einigung erzielt: Tchouaméni vor Real-Wechsel

Real Madrid hat nach der ablösefreien Verpflichtung von Antonio Rüdiger (29) den nächsten Neuzugang am Haken. Dieses Mal greifen die Königlichen deutlich tiefer in die Tasche: Aurélien Tchouaméni (22) steht vor dem Wechsel in die spanische Hauptstadt.

Wie ‚The Athletic‘ und mehrere weitere Medien übereinstimmend berichtet, haben Real Madrid und die AS Monaco Einigung erzielt. Für ein Gesamtpaket von über 100 Millionen Euro soll der Deal über die Bühne gehen, 80 Millionen Euro fließen davon dem Vernehmen nach als Sockelablöse.

Monaco hatte den defensiven Mittelfeldspieler vor zweieinhalb Jahren für 18 Millionen Euro aus Bordeaux geholt. Tchouaméni, inzwischen neunfacher französischer A-Nationalspieler, winkt in Madrid ein Fünfjahresvertrag bis 2027.