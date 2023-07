Lüttich schlägt bei Inter zu

https://standard.be/fr/news/ZinHOME

Zinho VANHEUSDEN de retour chez les Rouches

Un accord a été trouvé entre le Standard de Liège, l’Inter de Milan et Zinho VANHEUSDEN : le défenseur belge revient en bord de Meuse sous la forme d’un prêt (avec option d’achat). Né à Hasselt le 29 juillet 1999 (23 ans) et formé chez les Rouches entre 2008 et 2015 avant de rejoindre l’Inter de Milan, Zinho était revenu au Standard en janvier 2018 (76 matches / 4 goals / 1 assist) avant de retourner au club milanais en 2021.