Bochum-Interesse an Do Couto

Auf der Suche nach Verstärkung schweift der Blick des VfL Bochum auch auf die zweite französische Liga. Wie FT erfuhr, hat der Bundesligist genau wie Partizan Belgrad Interesse an Maxime Do Couto vom FC Sochaux.

Der 25-jährige Flügelstürmer ist nur noch bis 2023 an seinen Arbeitgeber gebunden. In der abgelaufenen Ligue 2-Saison lief Do Couto 35 Mal auf, erzielte drei Tore und gab vier Assists. Den Aufstieg verpasste Sochaux trotz eines weiteren Do Couto-Treffers in der Relegation.