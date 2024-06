Alle Details geklärt: Maatsen kurz vor Wechsel

Ian Maatsen wird in der kommenden Saison für Aston Villa auflaufen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der Linksverteidiger des FC Chelsea am heutigen Sonntagnachmittag den Medizincheck im niederländischen Team-Camp erfolgreich absolviert. Der Wechsel zum Premier League-Vierten der vergangenen Saison soll zeitnah über die Bühne gehen.

Beide Klubs haben sich auf eine Ablöse von umgerechnet rund 44,3 Millionen Euro für den Niederländer geeinigt. Der 22-Jährige wird einen Sechsjahresvertrag bei den Villans unterzeichnen. Maatsen konnte in der vergangenen Rückrunde bei seiner Leihe zu Borussia Dortmund von sich überzeugen. Auch der BVB wollte den EM-Fahrer fest verpflichten. Als sich der Wechsel zu Aston Villa abzeichnete, orientierte sich der BVB jedoch um. Aktuell arbeitet man in Dortmund an der Verpflichtung des türkischen Nationalspielers Ferdi Kadioglu (25) von Fenerbahce.