Wimmer vor Wechsel nach Wolfsburg

Bis zum Ende der Spielzeit will Patrick Wimmer alles dafür tun, dass Arminia Bielefeld der Gang in Liga zwei erspart bleibt. So oder so wird der Offensivspieler aber offenbar die Ostwestfalen verlassen.

Wie der ‚kicker‘ berichtet, steht der Wechsel des Österreichers zum VfL Wolfsburg vor dem Abschluss. Am gestrigen Montag berichtete ‚Sky‘ bereits, dass sich die Wölfe auf den 20-jährigen Rechtaußen als kommende Neuverpflichtung festgelegt haben. Nun legt das Nürnberger Fachblatt noch einmal nach und berichtet, dass „die Gespräche weit vorangeschritten“ sind.

Wie teuer der Youngster am Ende werden wird, hängt vom Saisonabschluss der Arminia ab. Wird auch in der kommenden Saison auf der Alm Erstliga-Fußball geboten, werden festgeschriebene sieben Millionen Euro fällig. Steigen die Bielefelder ab, sinkt auch die Ausstiegsklausel auf fünf Millionen Euro.