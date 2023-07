Zurück in die Heimat: West Ham lässt Scamacca ziehen

Die AS Rom reagiert auf den langfristigen Ausfall von Tammy Abraham (25) und holt einen neuen Mittelstürmer an Bord. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, hat sich der italienische Erstligist mit West Ham United auf einen Transfer von Gianluca Scamacca geeinigt. Dem Bericht zufolge akzeptieren die Hammers das Angebot der Roma, den 24-Jährigen für eine Saison für vier bis fünf Millionen Euro auszuleihen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Folglich kehrt Scamacca zumindest vorübergehend in seine Heimat zurück. Erst im vergangenen Jahr war der Rechtsfuß auf die Insel gewechselt. Damals legte der Premier League-Verein stolze 30 Millionen Euro für den elffachen Nationalspieler auf den Tisch. An welche Bedingungen die rund 22 Millionen schwere Kaufoptionen gekoppelt ist, soll in den kommenden Tagen zwischen den Klubs ausverhandelt werden.

Lese-Tipp

United lehnt Angebot für Maguire ab