Schär verlängert in Newcastle

Fabian Schär bleibt Newcastle United erhalten. Wie der englische Erstligist mitteilt, hat der 30-jährige Innenverteidiger seinen auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2024 verlängert.

Schär ist in der laufenden Saison meist Stammkraft und spielt schon seit 2018 in Newcastle. Zuvor war der Schweizer unter anderem in der Bundesliga für die TSG Hoffenheim (2015 bis 2017) am Ball.