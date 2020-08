Freiburg plant interne Waldschmidt-Nachfolge

Beim SC Freiburg hadert man mit dem Transfer von Luca Waldschmidt zu Benfica Lissabon. „Den Spielertyp können wir nicht eins-zu-eins ersetzen, es geht um einen Prozess, dass wieder einer dahin kommt“, erläutert Sportvorstand Jochen Saier gegenüber dem ‚kicker‘ und sagt, dass der Abgang des 24-jährigen Angreifers „sportlich und menschlich“ wehtut.

Auch Trainer Christian Streich hätte Waldschmidt gerne länger bei den Breisgauern gesehen, da es „hochspannend gewesen wäre, wenn er dageblieben wäre, das ist klar, bei einem Spieler mit so einer Qualität - aber jetzt müssen wir mit den Gegebenheiten umgehen.“ Freiburg will den Verlust klassischerweise intern auffangen. Daher will man mit einer möglichen Leihe von Offensivspieler Brandon Borrello (25) zunächst warten.