Barças „Kollaps“ im Camp Nou | Schlussakt der Mbappé-Saga

Katalanischer Heimfluch

Die Krise des FC Barcelona setzt sich fort. Erstmals in seiner ruhmreichen Geschichte musste der katalanische Großklub beim 0:1 gegen Rayo Vallecano die dritte Heimpleite in Folge im heimischen Camp Nou hinnehmen. Entsprechend hart geht die Presse mit der Xavi-Truppe ins Gericht. „Vom Blitz (spanisch: Rayo) getroffen“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘, während die ‚Sport‘ ein „Desaster“ und ‚L’Esportiu‘ einen „Kollaps“ sah. Gerade so behalten die Blaugrana mit 63 Zählern La Liga-Platz zwei, punktgleich mit dem FC Sevilla. Real Madrid ist mit 78 Punkten längst enteilt.

Klopp feiert „Legende“ Origi

Ungleich spannender gestaltet sich der Titelkampf auf der Insel. Manchester City (80 Punkte) und der FC Liverpool (79) liefern sich einen unerbittlichen Zweikampf, der erst am 38. und letzten Spieltag dieser Saison entschieden sein dürfte. Die Reds siegten im gestrigen Merseyside-Derby gegen den FC Everton und feierten nach der Partie Joker und Matchwinner Divock Origi, der den 2:0-Endstand besorgte. „Eine Legende auf und neben dem Platz“, befand im Anschluss Trainer Jürgen Klopp, zitiert auf dem Cover des ‚Daily Mirror‘. Nicht das erste überschwängliche Lob für seinen belgischen Stürmer, dem die Startelf eher selten vergönnt ist.

Start der „Mbappé-Woche“

Legendenstatus dürfte auch Kylian Mbappé bei den Fans von Paris St. Germain erwerben, sollte sich der Ausnahmespieler für einen Verbleib in der französischen Hauptstadt entscheiden. Die ‚as‘ sieht jetzt die „Mbappé-Woche“ kommen, an deren Ende die Zukunft des 23-jährigen Weltmeisters womöglich geklärt ist. Denn: Den Meistertitel hat PSG am Wochenende eingetütet – damit sind alle sportlichen Entscheidungen gelaufen und können ungeklärten Personalfragen weichen. Auch die Pariser Tageszeitung ‚Le Parisien‘ drängt auf eine zeitnahe Klärung der Causa Mbappé: „Titel vergeben – was machen wir?“