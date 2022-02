VfB hat gute Karten bei Kastanaras

Der VfB Stuttgart kann wohl weiterhin mit Thomas Kastanaras planen. Der 19-jährige Torjäger steht nach Informationen der ‚Stuttgarter Nachrichten‘ vor einer Verlängerung seines auslaufenden Vertrags am Cannstatter Wasen. Das neue Arbeitspapier soll bis 2025 laufen. „Nur noch Kleinigkeiten“ seien zu klären.

In Stuttgart hält man große Stücke auf den Stürmer, der in dieser Saison in der U19-Bundesliga in 14 Einsätzen schon 22 Mal traf. Doch auch andere Vereine haben die Fühler ausgestreckt. So klopften mit Hertha BSC und dem 1. FC Köln zuletzt zwei Bundesliga-Konkurrenten an.