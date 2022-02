VfB: Kastanaras soll verlängern – Interesse aus Köln & Berlin

In der A-Jugend ist Thomas Kastanaras deutschlandweit der beste Stürmer. 19 Tore nach lediglich 13 Spielen sind staffelübergreifend einsame Spitze. Garniert wird die Statistik von fünf Assists und fünf weiteren Torbeteiligungen in drei Junioren-Pokalspielen.

Geht es nach dem VfB Stuttgart, soll der Youngster auch seine ersten Profischritte am Wasen machen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wollen die Schwaben den in Stuttgart geborenen Shootingstar längerfristig an den Klub binden. Zentrales Argument soll dabei die klare Perspektive im Profikader sein.

Köln und Hertha zeigen Interesse

Diese fehlt aktuell. Zwar wurde der griechische Junioren-Nationalspieler schon mehrfach von Trainer Pellegrino Matarazzo zum Training geladen, für einen Bundesliga-Einsatz hat es bislang aber noch nicht gereicht. Diesen Fakt wollen sich offenbar der 1. FC Köln und Hertha BSC zunutze machen. Wie das Fachmagazin berichtet, zeigen beide Bundesligisten „konkretes Interesse“ am im Sommer ablösefreien Sturm-Talent.

Für Sportdirektor Sven Mislintat ist Kastanaras „komplett im Fokus. Ein Junge, den wir richtig gut finden. Er stand ein bisschen am Scheideweg, hat sich aber mit einer coolen Mentalität immer weiter herangekämpft“. Seit fast neun Jahren wird das Talent in Stuttgart ausgebildet. Ein Abschied im Sommer, noch dazu ein ablösefreier wäre ein herber Schlag.