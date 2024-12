Mehr Tempo: Augsburg will offensiv nachlegen

Der FC Augsburg sucht im kommenden Wintertransferfenster nach Verstärkung für die Offensive. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, sind die Verantwortlichen der Fuggerstädter mit den Leistungen der im Kader vorhandenen Stürmer unzufrieden und halten deshalb im Januar Ausschau nach temporeichen Angreifern.

Dabei hatte man in Augsburg erst im Sommer viel Geld in die Offensivabteilung investiert. Für vier Millionen Euro kam Samuel Essende (26) aus Portugal, zudem tütete man die Verpflichtungen von Steve Mounié (30/ablösefrei) und Yusuf Kabadayi (20/900.000 Euro) ein. Essende (zwei) und Kabadayi (eins) kommen in der laufenden Bundesligasaison auf insgesamt drei Tore, Mounié ging bislang leer aus.