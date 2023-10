Enttäuschender Start: Rückendeckung für Mount

Erik ten Hag ist davon überzeugt, dass Sommerneuzugang Mason Mount nach seiner Verletzungspause endlich bei Manchester United einschlagen wird. „Er kann ein großer Teil von dem sein, was wir hier schaffen“, sagte der niederländische Coach gegenüber Vereinsmedien, „er kann sich in das Spiel einbringen, indem er sich ins Zusammenspiel einbringt und die Verbindungen zu den Spielern in der vorderen Reihe herstellt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mount, der für umgerechnet rund 64 Millionen Euro vom FC Chelsea zu den Red Devils gewechselt war, kam bisher nur in fünf Pflichtspielen zum Einsatz und verpasste ebenso viele Partien. Eine Torbeteiligung gelang dem 24-Jährigen nicht. Dennoch sieht ten Hag gute Ansätze beim englischen Nationalspieler: „Auch in den Momenten des Umschaltens in der Verteidigung, im Verteidigen und im Pressing kann er präsent sein und er ist bereits ein großer Spieler für uns, weil er sich sehr anstrengt.“