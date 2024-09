Bayern-Zeit: Petersen zieht kuriosen Goldfisch-Vergleich

Nils Petersen (35) hat keine bleibenden Erinnerungen an seine kurze Zeit beim FC Bayern München. „Meine Frau ist immer sauer, dass ich noch Bayern-Fan bin. Aber ansonsten verbinde ich mit dem Verein von all meinen Stationen am wenigsten. Ich war dort nicht mehr als ein Goldfisch im Haifischbecken“, verrät der Ex-Nationalspieler, der zwischen 2011 und 2013 in München unter Vertrag stand, in einem Interview mit dem ‚Sportbuzzer‘. Der beste Joker der Bundesligageschichte (34 Tore) hat vor einem Jahr seine Karriere beendet und legt momentan den Grundstein für die neue Laufbahn abseits des Rasens.

Dem Fußball möchte der ehemalige Mittelstürmer erhalten bleiben, wenn auch in anderer Funktion: „Ich bin in Bremen, weil ich gerade bei Werder hospitiere. Ich kenne Clemens Fritz schon lange. Wir schätzen uns sehr, und da kam die Idee, dass ich ihm mal über die Schulter schauen könnte. Das eine ist die Praxis und das andere ist die Theorie. Und die bekomme ich in meinem Sportmanagement-Kompaktstudium in St. Gallen.“