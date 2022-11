Dárdais Ziel bleibt die Bundesliga

Palkó Dárdai kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen. In einem Interview mit ‚Transfermarkt.de‘ sagt der Rechtsaußen: „Mein Ziel ist es auf jeden Fall, noch mal Bundesliga zu spielen, keine Frage. Auch wenn ich mich in Ungarn wohlfühle, strebe ich immer danach, mich weiterzuentwickeln. Und die Bundesliga muss deshalb nach wie vor das Ziel sein.“

Der Sohn von Pál Dárdai war im Winter 2021 aus der zweiten Mannschaft von Hertha BSC zum ungarischen Erstligisten MOL Fehérvár FC gewechselt. Dort kam Dárdai in bislang 14 Ligaspielen zum Einsatz, erzielte drei Tore und gab drei Assists.