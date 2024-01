„Geben Sie ihn zurück“: Drama um Moscardo-Transfer zu PSG

Paris St. Germain sorgt mit seinem Verhalten rund um die geplante Verpflichtung von Mittelfeld-Talent Gabriel Moscardo für Aufregung. Wie Augusto Melo, Präsident von Moscardos aktuellem Arbeitgeber Corinthians São Paulo, in der Sendung ‚Domingol‘ auf ‚CNN Brasil‘ erklärt, zögern die Pariser mit der Finalisierung des Deals: „Ich habe ihnen gesagt, sie sollen ihn zurückgeben, wenn es dort ein Risiko gibt, dann gibt es auch hier eines. Wenn das Risiko besteht, dass wir nicht bezahlt werden, dann lassen Sie ihn hier genesen und wir sind in einer besseren Position, ihn zu verkaufen. […] Geben Sie ihn mir zurück“, tobte Melo in Richtung der Franzosen.

Eigentlich galt der Transfer längst als sicher. Auf 20 Millionen Euro Ablöse für den brasilianischen Youngster hatte man sich mit Corinthians geeinigt. Aufgrund einer jüngst zugezogenen Verletzung am Fuß sollte sich Moscardo dann unters Messer legen und im Sommer nach Paris wechseln. Die Vorgehensweise von PSG bei der Behandlung des 18-Jährigen in Kombination mit der unklaren Kommunikation darüber stoßen Melo nun ganz offensichtlich sauer auf.