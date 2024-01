Bestätigt: PSG holt Moscardo

Der Wechsel von Gabriel Moscardo zu Paris St. Germain wird in Kürze offiziell sein. Augusto Melo, Präsident vom abgebenden Verein Corinthians São Paulo, bestätigte am Dienstagabend: „Ich kann bestätigen, dass wir ihn an PSG verkauft haben. Der Deal ist vollzogen.“

Schon lange gilt der Transfer als sicher. PSG zahlt 20 Millionen Euro Ablöse für das brasilianische Mittelfeldtalent. Problem: Der 18-Jährige zog sich zuletzt eine Verletzung am Fuß zu. Deshalb sieht der Plan laut Melo nun wie folgt aus: „Gabriel wird sich einer Operation unterziehen und dann im Juli nach Paris wechseln.“