Alexander-Arnold: Neue Rekorde oder Real-Abenteuer?

Trent Alexander-Arnold gehört beim FC Liverpool quasi zum Inventar. Geboren in einem Vorort der Stadt und seit dem sechsten Lebensjahr im Klub. Neben Mohamed Salah (32) und Virgil van Dijk (33) gehört der 26-Jährige zu den absoluten Säulen des Teams. Eine weitere Gemeinsamkeit verbindet die drei zudem: Sie haben nur noch ein gutes halbes Jahr Restvertragslaufzeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

Während die ausbleibende Verlängerung der anderen beiden trotz guter Leistungen aktuell eher mit dem fortgeschrittenen Fußballeralter zu tun hat, steht bei Alexander-Arnold die Frage im Raum, ob der 33-fache englische Nationalspieler noch einmal ein neues Abenteuer abseits des gewohnten Umfelds erleben möchte. Eine Situation, die der von Joshua Kimmich (29) beim FC Bayern nicht unähnlich ist.

Titel fest im Visier

Während bei Kimmich der FC Barcelona lockt, ist es bei Alexander-Arnold der große Konkurrent Real Madrid. Die Königlichen lassen nichts unversucht, sollen sogar Nationalelf-Kollege und Freund Jude Bellingham als Vermittler einsetzen. Der Flankenspezialist bleibt jedoch weiter ruhig und fokussiert auf die aktuelle Saison: „Ich bin jetzt seit 20 Jahren im Verein, ich habe vier oder fünf Vertragsverlängerungen unterschrieben und keine davon wurde öffentlich ausgetragen – und das wird auch bei dieser nicht der Fall sein“, ließ er vor Wochen verlauten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit den Reds hat der Rechtsverteidiger unterdessen noch viel vor, wie er nun in einem großen Interview mit ‚Sky Sports‘ verrät. Liverpool grüßt nach 15 Spieltagen mit einem Vorsprung von vier Punkten von Platz eins der Premier League-Tabelle und ist auch in der Champions Leauge nach sechs Siegen in sechs Partien auch Spitzenreiter.

„Es ist noch früh, also können wir uns nicht zu sehr freuen“, sagt Alexander-Arnold, „wir sind in einer sehr, sehr guten Position, einer sehr starken Position – in der Liga mehr als in der Champions League, weil es dann ein K.o.-System ist und das, was man bisher geleistet hat, keine Rolle spielt. Wir müssen in den nächsten Monaten einfach konsequent bleiben und uns in die bestmögliche Position bringen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Slot ist „fußballbesessen“

Der englische Nationalspieler hat noch große Ambitionen mit Liverpool: „Ich denke, wir gewinnen mehrere Trophäen. Ich denke, das ist das Niveau, auf dem wir uns befinden. Das ist das Niveau, das wir gezeigt haben, dass wir dazu in der Lage sind, die besten Teams der Welt zu schlagen.“ Überraschend ist dabei, wie reibungslos der Übergang von Trainerlegende Jürgen Klopp zu Arne Slot gelungen ist, der das Spiel der Reds noch einmal auf ein anderes Level gehoben hat.

„Schon bei unserer ersten Begegnung war mir klar, dass es mir Spaß machen würde, unter ihm zu spielen und ein Teil davon zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich mich in so kurzer Zeit verbessern und so viel lernen werde und einfach immer weiter lernen werde, denn ich konnte sehen, dass er fußballbesessen war und die Detailgenauigkeit unglaublich war“, erinnert sich Alexander-Arnold. „Aber die Veränderung war nicht allzu drastisch, um ehrlich zu sein. Es hat sich einiges geändert, aber wir haben es alle genossen und genießen es immer noch.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Persönliches Ziel

Neben den Mannschaftstiteln peilt der Rechtsfuß noch einen persönlichen Meilenstein an: 100 Torvorlagen für seinen Heimatklub zu erreichen. Aktuell steht der Vorlagenkönig bei 83 und möchte jetzt durchziehen: „Ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass ich jemals solche Zahlen erreichen würde. Ich hatte nie das Ziel in dieser Hinsicht Rekorde zu brechen. Aber je mehr man spielt, desto größer werden die Träume und Ambitionen. Also ja, ich versuche, die 100 zu erreichen.“ Bis zum Sommer könnte das knapp werden. Aber vielleicht hat Alexander-Arnold ja doch noch länger Zeit.