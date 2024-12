Spezial-Strategie: Bellingham arbeitet an Real-Neuzugang

Davon, dass Jude Bellingham immer alles für seinen Verein gibt, konnten sich auch die Anhänger von Borussia Dortmund ein Bild machen. Doch dieser Einsatz endet nicht nach 90 Minuten auf dem Fußballplatz, jetzt hat es sich der Engländer auch noch zur Aufgabe gemacht, einen anderen Spieler von einem Engagement bei Real Madrid zu überzeugen.

Wie das spanische ‚Relevo‘ berichtet, baggert Bellingham intensiv an Trent Alexander-Arnold (26) und will den Rechtsverteidiger zu Real locken. Schon seit Wochen ist das Interesse der Königlichen an TAA, dessen Vertrag beim FC Liverpool zum Saisonende ausläuft, hinterlegt.

Wie das Onlineportal weiter berichtet, soll Alexander-Arnold nach Möglichkeit schon im Januar einen ab der nächsten Spielzeit gültigen Kontrakt beim Hauptstadtklub unterschreiben. Eine Zustimmung der Reds ist ab Jahresbeginn nicht mehr nötig.

Vinicius als Vorbild

Dafür geht Real in die Vollen. Bellingham ist mit seinem Kollegen von der englischen Nationalmannschaft gut befreundet. Der 21-Jährige habe bei den Länderspielreisen und über WhatsApp intensiv um Alexander-Arnold gebuhlt, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen. Eine Strategie, die bei Real kein Novum ist. Bellingham nimmt sich ein Beispiel an Vinicius Junior, der Kylian Mbappé einst erfolgreich umworben und auch bei Alphonso Davies vom FC Bayern den Kontakt gesucht hatte.

Ablösefreie Transfers, wie der von Alexander-Arnold einer wäre, haben beim spanischen Meister Tradition. In den vergangenen vier Jahren kamen in David Alaba, Antonio Rüdgier und Mbappé drei hochkarätige Neuzugänge, ohne ihren vorherigen Vereinen eine Ablöse einzubringen. Sollten Bellinghams Flirt-Versuche erfolgreich sein, käme im Sommer ein weiterer Top-Star ablösefrei zu den Madrilenen.