BVB-Entscheidung: Geht‘s jetzt schnell bei Schlotterbeck?

Die zweite Ecke von Nico Schlotterbeck im Spiel gegen Mainz 05 (3:1) segelte auf den Kopf von Emre Can, die fünfte auf den von Maximilian Beier. Beide Male lag der Ball anschließend im Tor. Die neuentdeckte Stärke von Nico Schlotterbeck bei Ecken – jedoch draußen an der Fahne und nicht im Sechzehner – war das Gesprächsthema des 27. Spieltags. Für das nächste will nun der BVB selbst sorgen.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, will die Borussia den Vertrag des Innenverteidigers „gerne ganz schnell verlängern“. Einen genauen Zeitplan nennt die Boulevardzeitung nicht, eine erste Kontaktaufnahme habe aber bereits stattgefunden. Bislang ging man von einer ersten Verhandlungsrunde im Sommer aus.

Kehl gibt sich gelassen

„Wir kennen uns schon sehr lange, schätzen uns und haben ein großes Vertrauensverhältnis. Nico weiß das. Alles andere werden wir intern besprechen“, lässt sich Sportdirtektor Sebastian Kehl zitieren. Am Rheinlanddamm steht Schlotterbeck noch bis 2027 unter Vertrag.

Durch einen neuen Vertrag würde der Linksfuß in der Hierarchie deutlich aufsteigen. Das Gehalt soll auf zehn Millionen Euro verdoppelt werden. Perspektivisch soll der 25-Jährige die Kapiänsbinde von Nebenmann Emre Can (31) übernehmen, dessen BVB-Zukunft ohnehin völlig offen ist.

Van Dijk-Erbe

Dass bei Schlotterbeck Eile geboten ist, zeigt die Liste der Interessenten. Die ‚Bild‘ bringt erneut den FC Liverpool aufs Tableau, der womöglich im Sommer einen Nachfolger für Virgil van Dijk verpflichten muss. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft in drei Monaten aus, ob er noch einmal verlängert, steht weiter in den Sternen.