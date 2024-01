Erfahrener Mittelstürmer: Bedient sich Milan in der Premier League?

Callum Wilson hat beim AC Mailand offenbar einen guten Eindruck hinterlassen. Laut der ‚Daily Mail‘ wollen die Italiener den 31-jährigen Mittelstürmer im Winter fest an Bord holen. Der Engländer selbst stehe einem Wechsel offen gegenüber, sollte Newcastle United die Tür öffnen. Bis 2025 steht er bei den Magpies noch unter Vertrag.

Bislang schoss Wilson acht Treffer in 20 Partien, hat aber auch immer wieder mit Blessuren zu kämpfen. In der Champions League traf der neunfache Nationalspieler mit seinem Arbeitgeber auf die Rossoneri, schied allerdings als Gruppenletzter aus den europäischen Wettbewerben aus. Mit Milan würde der 31-Jährige zumindest noch in der Europa League zum Einsatz kommen.