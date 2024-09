Liverpools Alisson schießt gegen neues CL-Format

Alisson Becker hätte sich mehr Mitspracherecht im Zuge der Umstellung des Champions League-Formats gewünscht. „Ich denke für die Fans ist es toll“, leitete der Torhüter des FC Liverpool ein, als er auf einer Pressekonferenz auf die neue Königsklasse angesprochen wurde, „mehr Spiele, größere Spiele, große Teams, die gegeneinander spielen. Für uns als Spieler, ist es immer eine gute Sache, mehr spiele in einen Spielplan zu packen, in dem aktuell nichts los ist. Ja, ich bin hier etwas ironisch.“

Der 31-jährige Brasilianer fuhr deutlicher fort: „Niemand fragt die Spieler danach, was wir davon halten, dass noch mehr Spiele gespielt werden müssen. Unsere Meinung scheint nicht zu zählen. Aber eigentlich weiß ja schon jeder, was wir davon halten: Wir haben da keine Lust mehr drauf. Aber wir müssen natürlich fokussiert bleiben und uns auf das nächste Spiel konzentrieren.“ In der vergangenen Saison stand Alisson in 32 Pflichtspielen für die Reds auf dem Platz, verpasste verletzt aber rund zwei Monate.