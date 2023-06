Inters Mulattieri zur Liga-Konkurrenz?

US Sassuolo arbeitet daran, Samuele Mulattieri von Inter Mailand zu verpflichten. Die Neroverdi stehen nach FT-Informationen mit dem Champions League-Finalisten in Verhandlungen über einen Transfer des 22-jährigen Stürmers. Der 5-fache italienische U21-Nationalspieler wartet weiterhin auf seinen Durchbruch in der Serie A.

Der Angreifer könnte Medienberichten aus Italien zufolge auch in einen Deal um Davide Frattesi (23) eingebunden werden. Dies kann FT bestätigen. Auch diesbezüglich wurden schon Gespräche mit allen beteiligten Parteien geführt. Sollte sich der viel umworbene Mittelfeldspieler von Sassuolo für einen Wechsel zu den Nerazzurri entscheiden, könnte Mulattieri als Verhandlungsmasse in den Deal eingebunden werden.

