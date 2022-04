Von wegen Hoffenheim: Schalke vor Greiml-Verpflichtung

Schalke 04 steht offenbar vor einem Überraschungscoup. Nach Informationen von ‚Sport1‘ befinden sich die Königsblauen in fortgeschrittenen Gesprächen mit Österreichs Innenverteidiger-Juwel Leo Greiml von Rapid Wien. Der Deal könne „sogar noch in dieser Woche über die Bühne gehen“.

Damit erweist sich die Spur in den Kraichgau zur TSG Hoffenheim als falsche Fährte. Auch der in den vergangenen Wochen immer wieder mit Greiml in Verbindung gebrachte 1. FC Köln dürfte gegenüber Schalke den Kürzeren ziehen.

Am gestrigen Montag hatte Rapid erklärt, dass der 20-jährige Abwehrmann, der aktuell noch aufgrund einer Kreuzbandverletzung ausfällt, seinen Vertag im Sommer auslaufen lässt und eine neue Herausforderung annimmt. Diese heißt allem Anschein nach Schalke 04. Bleibt noch abzuwarten, in welcher Spielklasse Greiml mit Königsblau an den Start gehen wird.