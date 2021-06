Mbappé über Bayern: „Man weiß nie“

Kylian Mbappé hat verraten, dass ihn Nationalmannschaftskollege Lucas Hernández zum FC Bayern locken will. „Lucas hat mir gesagt, dass ich nach München zu Bayern kommen soll“, sagt der Superstar im Interview mit der ‚Sport Bild‘.

Ob sich Mbappé ein Engagement in München vorstellen könne? „Im Fußball weiß man nie, was passiert. Aber ich bin derzeit sehr glücklich, wie es ist“, so der 22-Jährige, der noch bis 2022 bei Paris St. Germain unter Vertrag steht und unbedingt langfristig bleiben soll.