ManCity: Álvarez teilt seine Wechselgedanken

Der argentinische Weltmeister Julián Álvarez hat zugegeben, sich mit einem Vereinswechsel zu beschäftigen. Am Rande der Olympischen Spiele in Paris sagte der Angreifer von Manchester City: „Ich werde mir die nötige Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, was ich will. Wir werden sehen.“

Álvarez begründet: „Ich habe in der vergangenen Saison zwar mit die meisten Minuten bei City bekommen. Aber am Ende magst du es nicht, wenn du in den wichtigen Spielen draußen sitzt.“ Sein Trainer Pep Guardiola reagierte bereits, sagte in der Nacht auf Dienstag recht kühl: „Er soll darüber nachdenken. Danach wird er uns informieren, was er tun will.“ Die spanischen Großklubs Atlético Madrid sowie der FC Barcelona haben Álvarez auf dem Zettel. Auch bei Paris St. Germain soll der 24-Jährige hoch im Kurs stehen.