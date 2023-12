Inter: Die Details zum Buchanan-Deal

Der Transfer von Tajon Buchanan zu Inter Mailand nimmt konkrete Züge an. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, haben sich Inter Mailand und der FC Brügge über die Feiertage weiter angenähert. Die Nerazzurri haben sich demnach bereiterklärt, den Kanadier samt Kaufverpflichtung auszuleihen. Zunächst hatten die Mailänder auf eine Leihe gehofft. Klärungsbedarf besteht noch in Sachen Ablösesumme.

Die bisher kolportierten zehn Millionen Euro will Inter weiter in Richtung acht Millionen Euro drücken. Brügge soll mit entsprechenden Bonuszahlungen überzeugt werden. Inter-Präsident Steven Zhang hat dem Deal jedoch grundsätzlich seine Freigabe erteilt. Mit dem Transfer will der Traditionsklub auf den Ausfall von Juan Cuadrado (35) reagieren, der nach seiner Achillessehen-OP bis weit in das kommende Jahr ausfällt.