Klopp-Zukunft: Berater spricht Klartext

Jürgen Klopp hegt keinerlei Rücktrittsgedanken. Dies macht sein Berater Marc Kosicke auf Nachfrage von ‚Sky‘ deutlich: „Ich kann versichern, dass Jürgen Klopp nicht die Absicht hat, beim FC Liverpool zurückzutreten.“

Bei den Reds habe man vorher gewusst, dass dies eine schwierige Saison werden könnte. „Jürgen genießt den Rückhalt der Verantwortlichen und steht mit ihnen in regelmäßigem Kontakt. Er liebt den Verein, sein Team und die Fans und ist fest entschlossen, den Umbruch in Liverpool fortzusetzen und erfolgreich abzuschließen“, so Kosicke weiter. Nicht umsonst habe Klopp seinen Vertrag erst im Frühjahr bis 2026 verlängert.